İtalyan Bakan'ın İsrail'den sadece Gazze'de kiliseleri korumasını istemesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail’den Gazze’deki kiliseleri korumasını isteyen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'ye tepki gösterdi.

İsrail ordusunun Gazze’deki kiliseleri hedef aldığı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından X hesabından, "İsrail hükümetine ve ordusuna, Gazze Şeridi’ndeki Hristiyan ibadethanelerini koruması için samimi bir çağrıda bulunuyorum. Hamas teröristlerinin saklandığı yer burası değil" şeklinde paylaşım yapan Tajani, tepki çekti.

BM Özel Raportörü Albanese, Bakan Tajani'nin paylaşımının altına yaptığı yorumda, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakan Antonio Tajani, bu durumda İsrail’in; hastaneleri, okulları, camileri, yerleşim yerlerinin tamamını bombalamasında sizin için sorun yok, öyle mi? Biliyorsunuz, bu bombalamalarda çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce insan öldü. Bunlar uluslararası suçtur, Bakan."

İki kadın keskin nişancılar tarafından öldürüldü

Kudüs Latin Patrikhanesi'nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarında Hristiyanları ve kiliseleri de hedef aldığı bildirilmişti.

Açıklamada, İsrail ordusunun keskin nişancılarının, Rahibeler Manastırı'na doğru yürüyen 2 kadını öldürdüğü, saldırıda 7 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Papa Franciscus: Bu savaş, bu terördür

Öte yandan Katolik Kilisesi lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Gazze'den çok ciddi ve acı haberler almaya devam ettiğini belirterek, silahsız sivillerin bombalanıp vurulduğunu söyledi.

Papa, geleneksel pazar duasını Aziz Petrus Meydanı'na bakan ofisinin penceresinden gerçekleştirdi.

Duanın ardından yaptığı konuşmada Gazze'deki gelişmelere değinen Papa, "Gazze'den çok ciddi ve acı verici haberler almaya devam ediyorum. Silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor" diye konuştu.

Papa Franciscus, "Bir anne ve bir kızı; Nahida Halil Anton ve kızı Samar Kamal Anton, tuvalete gittikleri sırada keskin nişancılar tarafından öldürüldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Rahibe Teresa'nın rahibelerinin evi hasar aldı, jeneratör vuruldu. Bazıları, ‘Bu terör, bu savaş.’ diyor. Evet, bu savaş, bu terördür" yorumunu yaptı.