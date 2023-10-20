İtalya'da ulaşım emekçileri greve gitti

İtalya'da farklı sendikaların çağrısıyla ulaşım sektöründe çalışan işçiler, ülke genelinde dün gece saatlerinde 24 saatlik grev başlattı.

İşçi sendikaları, greve gerekçe olarak, iş sözleşmelerinin yenilenmemesini ve maaşlarda artış talebini gösterdi.

Hava ulaşımını da etkileyen grev sebebiyle Milano'nun Malpensa ve Linate havalimanlarında bugün için planlanan uçuşların en az yüzde 35’inin iptal edildiği basında yer aldı.

İtalyan hava yolu firması ITA Airways de 20 iç hat uçuşunu grev dolayısıyla iptal ettiğini bildirdi.

Bu arada, ulaşım sektöründeki greve ek olarak bazı hastane ve eğitim kurumlarının da benzer taleplerle grev yaptığı belirtildi.