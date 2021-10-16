İtalya'da sendikalardan faşizme karşı büyük eylem

İtalya Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL) tarafından Cumartesi günü, İtalya'nın başkenti Roma'daki San Giovanni meydanında ülke bir anti-faşist eylem gerçekleşti.

Gösteri, İtalya'nın en büyük üç sendikası olan CGIL'in yanı sıra İtalyan İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CISL) ve İtalyan İşçi Sendikası (UIL) tarafından örgütlendi.

Eylem virüs inkârcısı aşırı sağcıların düzenlediği bir eylemden sonra sendikalara saldırmasını takiben geldi.

Yaklaşık 50 bin kişinin katıldığı eylemde konuşan CGIL Başkanı Maurizio Landini, "Bu, herkes için demokrasinin savunulmasının bir tezahürüdür. CGIL'e yönelik saldırı, sendikalara yönelik saldırılar, aslında emeğin onuruna ve tüm ülkeye yöneliktir. Burada demokrasiyi savunmak ve genişletmek için toplandık." dedi.

Mitingde hep bir ağızdan Bella Ciao söylendi.

Mitingde konuşan Landini daha sonra İtalya'daki tüm neo-faşist siyasi örgütlerin feshedilmesini talep etti.

9 Ekim'de Roma'da zorunlu aşı sertifikası olarak bilinen Yeşil Geçiş'e (Green Pass) karşı aşı karşıtları ve virüs inkârcısı aşırı sağcılar düzenledikleri büyük bir gösteriden sonra, şehir merkezinde CGIL'in genel merkezini basmaya çalışmıştı.