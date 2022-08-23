İtalya'da seçimleri kazanması beklenen aşırı sağcı Meloni sosyal medyada tecavüz videosu paylaştı

Göçmen karşıtı İtalyan aşırı sağcı Georgia Meloni, kendi söylemini desteklemek için sosyal medyadan bir göçmenin tecavüz videosunu paylaştı. Tepkiler üzerine Meloni'nin paylaştığı video silindi.

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İtalya'da gelecek ay yapılacak seçimler öncesi yayımlanan anket sonuçlarında birinci sıradaki Fratelli d'Italia'nın (İtalya'nın Kardeşleri) Genel Başkanı Georgia Meloni, Twitter'da tecavüz videosu yayımladı. Göçmen bir kadının sokak ortasından siyahi bir göçmen tarafından tecavüze uğradığı videoyu paylaşması üzerine Meloni'ye tepkiler gecikmedi.

Meloni'nin paylaşımına İtalya'daki diğer siyasi partiler de tepki gösterdi.

Twitter, tepkilerin ardından Meloni'nin paylaşımını gecikmeli olarak kaldırdı.

Meloni paylaşımında, “Hiç kimse Piacenza’da Ukraynalı bir kadına gün ortasında yapılan bu gaddarca cinsel şiddet olayında sessiz kalamaz. Bu kadına sevgilerimi gönderiyorum. Şehirlerimizde güvenliği restore etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım” demişti.

Seçimlerin 25 Eylül'de yapılması planlanıyor

"İtalya'nın ilk kadın başbakanı" olacağı iddiasıyla faşist söylemlerinin üzeri kapatılmaya çalışılan Georgia Meloni'nin partisi Fratelli d'Italia, faşist diktatör Benito Mussolini'nin Ulusal Faşist Partisi'nin tarihsel devamı niteliğinde.

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin koalisyon hükümetinin sosyal yardımlar başlığında anlaşamamasıyla dağılması üzerine hükümet düşmüştü.

İtalya'da seçimlerin 25 Eylül'de yapılması planlanıyor.

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