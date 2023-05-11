İtalya'da patlama: Milano'nun merkezinde meydana gelen patlamada birçok araç alev aldı

SkyTG24'ün bildirdiğine göre, İtalya'nın kuzeyindeki Milano'nun merkezinde meydana gelen patlamanın ardından çok sayıda araç alevler içinde kaldı. Yerel polis memuru, bir minibüsün alev almasının ardından patlamanın yaşandığını söyledi.

Çok sayıda ambulans, itfaiye ve güvenlik görevlisinin sevk edildiği patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı ve yakınlardaki konutlarla bazı okulların tahliye edildiği bildirildi.

İtalyan yetkililer, patlamaya ilişkin resmi açıklamada bulunmadı. Milano'nun Porta Romana semtinden duman bulutları yayıldığı ve olay yerinde çok sayıda itfaiye personelinin bulunduğunu bildirildi.

İtalyan basınına konuşan bazı görgü tanıkları, ilk olarak bir kamyonette bulunan oksijen tüplerinden birinin alev aldığını, daha sonra tüm tüplerin patladığını ve çevrede alevlerin yükseldiğini iddia etti.