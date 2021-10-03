İtalya'da özel uçak düştü: 8 kişi yaşamını yitirdi

İtalya'da Milano'nun San Donato bölgesinde restorasyon halindeki bir binaya düşen küçük bir özel uçakta bulunan 8 kişi yaşamını yitirdi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre pilot ve pilot yardımcısının yanısıra uçakta bulunan 5 yetişkin ile bir çocuk yaşamını yitirdi.

Küçük özel uçağın Milano'nun Linate havaalanından Sardunya Adası'ndaki Olbia kentine gitmek üzere havalandığı bildirildi.

Uçağın düştüğü binanın restorasyon halinde boş bir bina olduğu ve otopark olarak kullanıldığı belirtildi.

İki katlı binada yangın çıkarken, uçağın çok yakınlardaki metro istasyonuna düşmemesinin daha büyük bir faciayı önlediği belirtildi.