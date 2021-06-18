İtalya'da grevdeki işçilerin üzerine kamyon sürüldü! Bir sendikacı yaşamını yitirdi

İtalya'nın Novara bölgesinde bir grev alanına dalan kamyon sürücüsü bir sendikacıyı aracıyla ezerek öldürdü.

Kargo işçilerinin örgütlü olduğu S.I. Cobas sendikasının koordinatörü 37 yaşındaki Adil Belakhdim saldırıda yaşamını yitirdi.

İtalya'da ülke genelinde lojistik ve nakliye işçilerinin grevi kapsamında, Novara'nın Biandrate ilinde Lidl adlı market zincirinin deposu önünde yaklaşık 20 işçi grev gözcüsü olarak bulunuyordu.

Bu sırada bir kamyon sürücüsü grev hattına zorla girmek istedi. İşçilerle sürücü arasında yaşanan tartışmanın ardından kamyon sürücüsü aracını arkasında işçilerin olduğu bariyere doğru hızla sürdü. Olayda 37 yaşındaki Adil Belakhdim yaşamını yitirdi. 2 işçinin ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaçan sürücü daha sonra yakalanarak gözaltına alındı.

S.I. Cobas sendikası Facebook hesabından yaptığı açıklamada sürücünün deponun dışındaki bariyeri zorlayarak işçilerin üzerine aracını sürdüğünü bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüşmek için Barcelona'da bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi "olayın derhal aydınlatılması gerektiği"ni belirterek "çok üzgün" olduğunu söyledi.

PAME: İtalya'da grevcileri öldürüyorlar, Yunanistan'da grevleri yasaklıyorlar

Yunanistan'dan Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME) yazılı bir açıklama yaparak İtalya'da bir sendikacının grev sırasında öldürülmesini kınadı.

PAME'den yapılan açıklamada "Bu tür olaylar patronların en şiddetli yüzünü, grevi kırma mekanizmalarını ve işçilerin grev hakkına karşı baskılarını ortaya koyuyor" denildi.

Avrupa Birliği'nde bunlar olurken, Yunanistan hükümetinin grev hatlarını ve sendikal eylemi kriminalize ederek aslında grevleri yasaklamak istediğini bildiren PAME'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Adil Belakhdim yaşam için, sınıfının hakları için mücadele ederken öldürüldü. İtalyan sendikaları İtalya genelinde patron şiddetine karşı iki saatlik iş bırakmayla karşılık veriyorlar. PAME Yunanistan'ın sınıf sendikalarının Adil Belakhdim'in ailesine ve meslektaşlarına başsağlığı dileklerini iletir."