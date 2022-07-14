İtalya'da Mario Draghi hükümeti dağılma tehlikesinde

İtalya'da Mario Draghi liderliğindeki geniş katılımlı koalisyon hükümetinin ortaklarından 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S), hükümetin hazırladığı ekonomik yardım paketine parlamentoda destek vermeyeceğini açıklaması siyasi krize neden oldu.

Euronews'in haberine göre, parlamentonun üst kanadı Senato'da bugün oylanacak Ukrayna'daki savaş nedeniyle ailelerin ve işletmelerin artan enerji fiyatlarıyla mücadelesine ekonomik destek paketini bir süredir eleştiren ve yeterli bulmayan M5S lideri Giuseppe Conte, parti grubuyla yaptığı görüşme sonrasında, oylamaya katılmayacaklarını açıkladı.

Draghi'den pakette bazı iyileştirmeler yapmasını istediklerini hatırlatan Conte, "Ülke, uçurumun eşiğinde. Biz, acil durumlar karşısında hükümete baskı yapan tek partiyiz. Farklı bir aşamaya geçmek lazım. Draghi'nin açıklamaları yeterli değil. Oylamaya katılmayacağız" ifadelerini kullandı. Conte, yapıcı katkı için diyaloğa açık oldukları söyledi.

Draghi hükümetini oluşturan partiler M5S'in kararına tepki gösterdi.