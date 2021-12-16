İtalya'da genel grev: Hayat durdu!

Bugün İtalya’nın en büyük işçi sendikalarından CGIL ve UIL, hükümetin sunduğu 2022 bütçe taslağına karşı genel grev ilan etti. Söz konusu bütçe taslağı, kamu sektörünü zedeleyeceği yönünde eleştirilere maruz kalıyor.

Roma başta olmak üzere beş büyük kentte meydanları dolduran işçiler 8 saatlik greve başladı.

Kamu sektöründe birkaç istisna dışında tamamen greve gidildi. Sağlık, eğitim ve posta hizmetleri grev dışında tutulurken ulaşımsa hayati alanlar hariç tamamen durduruldu.

CGIL, grev çağrısında 2022 bütçesinin özellikle “vergilendirme, emekli maaşları, okullar, sanayi politikaları” kapsamında yeniden ele alınması gerektiğini söyledi. Sendika açıklamasında ayrıca yeni bütçenin yerinden edilmeyle mücadele ve özellikle gençler, kadınlar ve kendi kendine yetmeyenler için iş güvencesizliğiyle mücadele üzerine kurgulanmasını talep etti.

'Ülkeyi bölen grev değil, adaletsizlik'

La Repubblica’da yer alan habere göre CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, Roma'daki Piazza del Popolo'daki mitingde "Zamanımız mı doldu? Hayır, bu savaşın başındayız" dedi.

Landini, “Ülkeyi bölen grev değil, vergi kaçakçılığı, güvencesizlik, adaletsizliktir. Bugün yanlış yasaları değiştirmek için bir değişikliğe ihtiyacımız var" derken "eğitim ve istikrara dayalı yeni bir işe yerleştirme sözleşmesi" talebini dillendirdi.

UIL'in lideri Pierpaolo Bombardieri’yse, kapsamlı bir vergi reformu yapılması gerektiğine dikkat çekerken "Hükümet ilk eylemi olarak vergi affıyla, vergi ödeyenlerin yüzüne bir tokat atıyor” dedi.

'Zenginlerin vergi borçları affedildi'

Hükümetin sunduğu bütçe tasarısına göre yıllık 28 bin ila 50 bin avro arası gelir elde edenlere vergi indirimi sağlanırken düşük gelir grupları vergilerle baş başa kalıyor. Öte yandan ülkenin zenginlerinin vergi borçlarının "affedilmesi"yse halktan büyük tepki görüyor.

Öye yandan aşırı sağcı Lig partisinin lideri Matteo Salvini emekçileri hedef aldı. Salvini, "İtalya'ya ve işçilere karşı saçma sapan bir grevle karşı karşıyayız, CGIL ülkeyi engellemek yerine yeniden inşa etmemize yardım etmeli" dedi.