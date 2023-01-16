İtalya'da en çok arananlar listesinde ilk sıradaydı, yakalandı

İtalya'da Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini, İtalya'nın en çok aranan "mafya babası" Sicilyalı Matteo Messina Denaro'nun Palermo kentinde yakalandığını duyurdu.

Matteo Messina Denaro, 2016 ve 2017 yıllarında hapishanede ölen Cosa Nostra'nın liderleri Toto Riina ve Bernardo Provenzano'nun halefi olarak kabul ediliyor.

60 yaşındaki Matteo Messina Denaro 30 yıldır firari olarak aranıyordu.

Euronews'in haberine göre, Salvini, paylaştığı mesajında "Matteo Messina Denaro 30 yıl sonra tutuklandı" dedi. Kaçan en büyük suçluların er ya da geç yakalandığını belirten Salvini, güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Salvini ayrıca "Bu İtalya için büyük bir gün ve mafyaya bir uyarı niteliğinde. Kurumlar ve üniformalı kahramanlarımız (güvenlik güçleri) asla pes etmez" ifadelerini kullandı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, 60 yaşındaki Messina Denaro'nun yakalanmasını 'büyük bir zafer' olarak niteledi.

Jandarma Generali Pasquale Angelosanto AGI ajansına yaptığı açıklamada "Bugün jandarma kaçak Matteo Messina Denaro'yu tedavi görmek üzere gittiği Palermo'daki bir sağlık tesisinde tutukladı" dedi.

İtalya'da en çok arananlar listesinde ilk sıradaydı

İçişleri Bakanlığı'nın İtalya'da en çok arananlar listesinde Matteo Messina Denaro ilk sırada yer alıyordu.

Eski bir Cosa Nostra üyesi olan ve Trapani kenti yakınlarında Nisan 1962'de doğan Denaro, cinayet suçundan gıyabında ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bilinen tek fotoğrafı 1990'ların başına ait.