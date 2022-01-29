İtalya'da Cumhurbaşkanı seçiminin yedinci turunda da kazanan yok

İtalya'da parlamento üyeleri ve bölge delegeleri, cumhurbaşkanı seçmek için oylamanın hafta başında başlamasından bu yana Cumartesi günü yedinci kez oy kullandılar. Son oylama da netice vermedi.

Öte yandan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın ikinci bir dönem devlet başkanı olarak görev yapmayı reddetmesini yeniden gözden geçireceği iddia edildi.

Pazartesi gününden bu yana ardı ardına yapılan sonuçsuz oylamalar, Başbakan Mario Draghi'nin neredeyse bir yıl önce kurulan geniş kapsamlı koalisyonunun başına getirilmesinin ardından partiler arasındaki derin rekabeti gözler önüne serdi.

Sağcı Lig partisinin başkanı Matteo Salvini, diğer sağ partilerle ortak adayının gerekli çoğunluğun çok altında oy almasının ardından 80 yaşındaki Mattarella'nın ikinci yedi yıllık görev süresini reddetmesini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.

Göçmen karşıtı Lig partisine başkanlık eden ve ülkenin bir sonraki başbakanı olmaya niyetlenen Salvini, "Hayır'larla devam etmenin ve vetoları aşmanın artık ciddi olmadığını düşünüyoruz" dedi. Salvini, "Cumhurbaşkanına yeniden düşünmesini söylemenin" zamanının geldiğini ekledi.

Salvini'nin müttefiki aşırı sağ İtalya'nın Kardeşleri Başkanı Giorgia Meloni'yse bu olayı hoş karşılamadı. Meloni, “Salvini, herkesin Mattarella'ya dönem daha cumhurbaşkanı olması için yalvarmasını öneriyor” dedi ve "İnanmak istemiyorum" diye ekledi.