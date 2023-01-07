İtalya'da acil durum: Yüzlerce Kübalı doktor yardıma gidiyor

Doktor eksikliğini gidermek amacıyla Güney İtalya’nın Kalabria Bölgesi Başkanı Roberto Occhiuto ve Küba hükümeti tarafından geçen ağustos ayında iki taraflı bir anlaşma imzalandı. Bu kapsamda Kalabria bölgesinin başkenti Catanzaro‘ya 51 Kübalı hekim ulaştı. Önümüzdeki aylarda bölgedeki hastanelere toplam 500 hekim gitmiş olacak.

Yeni Posta'nın haberine göre, Kalabria Bölgesi Başkanı Roberto Occhiuto, hekimlerin varlığından memnuniyet duyduklarını vurguladı ve bu inisiyatifin diğer bölgeler için de bir model olabileceğini belirtti. Sağlık Komiseri olarak da görev yapan bölge başkanı, bu programın “acil durumlar için özel ama temel bir araç” olduğunu, Kübalı uzmanların da bir yıllık sözleşmeleri bulunduğunu ve dört şehrin hastanelerine atanacaklarını belirtti.

Dil eğitimlerinin ardından hastanelerde çalışmaya başlayacaklar

Kalabria için, “sağlık acil durumu sırasında vatandaşların sağlık hizmetine erişimi sağlamak önemlidir” diyen Occhiuto, Kübalı doktorların İtalyan doktorların işlerini ellerinden almadıklarını buna karşılık hastanelerin açık tutulmasına yardımcı olduklarını belirtti. Occhiuto belediyenin de Küba ile işbirliğine karar vermesinde İtalya’nın özellikle Kalabria bölgesinin tıbbi personel eksikliğiyle karşı karşıya kalmasının etkili olduğunu dile getirdi.

Catanzaro’da ziyaret sırasında, İtalya’daki Küba Büyükelçisi Mirta Granda Averhoff de “Doktorlarımız İtalya’daki meslektaşlarıyla birlikte Kalabria’daki sağlık sistemini geliştirmeye yardımcı olmak için geldi” diye konuştu.

Doktor grubu, Kalabria Üniversitesi’ndeki dil eğitimlerinin ardından hastanelerde çalışmaya başlayacaklar.

İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde hekim ve sağlık emekçisi açığı büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.