Küba İtalya'ya yüzlerce hekim gönderiyor

Küba İtalya'nın güneyinde hekim açığı yaşanan Kalabriya bölgesine yaklaşık 500 hekim gönderecek.

Kalabriya Bölgesi Başkanı Roberto Occhiuto geçen hafta Küba hükümetiyle varılan anlaşma kapsamında önümüzdeki aylarda bölgeye 497 Kübalı hekimin geleceğini duyurmuştu.

Occhiuto bugün yaptığı açıklamada Kübalı hekimlerin Eylül ortasından itibaren bölgeye gelmeye başlayacaklarını belirtti. Occhiuto ayrıca hekim açığını kapatmak için İtalya genelinden genç stajyer hekimlerin istihdam edileceğini açıkladı.

Küba Covid-19 pandemisinde vakaların zirve yaptığı bir dönemde uluslarası dayanışma kapsamında İtalya'ya onlarca hekim göndermişti.

İtalya'da hekim krizi

İtalya ve diğer Avrupa ülkelerinde hekim ve sağlık emekçisi açığı büyük bir sorun olmayı sürdürüyor.

İtalya'nın Kalabriya Bölgesi Başkanı Roberto Occhiuto geçen hafta yaptığı açıklamada "Her gün Kalabriyalılardan hastanelerimizde yeterli doktor olmadığından şikayet eden birçok mesaj alıyorum. İtalya'da yeterli doktor yok. Tıp Fakültesine sınırlı sayıda başvuru yapılması ülkemizin ihtiyaç duyduğu hekim sayısına ulaşmasını engellemiştir. Bütün bölgeler doktorları işe almak için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve başarısız oluyorlar" demişti.

Küba Dostluk Derneği: Kübalı doktorlar kalıcı olarak görev yapacak

Küba Dostluk Derneği de sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Paylaşımda "Küba İtalya'nın Calabria bölgesine 497 doktor gönderiyor. İtalya'da uzun yıllardır süren sağlık krizi nedeniyle, ülkenin yoksul bölgelerindeki hastaneler kapanma riskiyle karşı karşıya. Kübalı doktorlar Calabria'daki hastanelerde kalıcı olarak görev alacak. #CubaPorLaSalud" denildi.