İtalya'da 50 yaş üstü için aşı zorunlu hale geldi

İtalya'da artan koronavirüs vakaları ve ölümler nedeniyle 50 yaş üstü vatandaşlar için Covid-19 aşısı zorunlu hale getirildi.

Hükümet tarafından yayınlanan karara göre Şubat ayının başından Mart ayının sonuna kadar yalnızca aşı veya yeni hastalık atlatmış kişilerin kamu dairelerine, hayati olmayan mağazalara, bankalara, postanelere ve kuaförlere girebilecek.

Başbakan Mario Draghi'nin hükümeti öğretmenler ve sağlık çalışanları için aşıyı hali hazırda zorunlu hale getirmişti. Geçen yılın Ekim ayından bu yana ek olarak tüm çalışanların işyerine girmeden önce aşılanmaları veya negatif test sonucu göstermeleri gerekiyordu.

Kararı reddetme, işten ücretsiz olarak uzaklaştırma ile sonuçlanıyor, ancak aşılanmadığı için kimse işten çıkarılamıyor.

Bugün yayınlanan kararla 50 yaş üstü için aşı yerine negatif test yaptırma seçeneğini ortadan kalkmış oluyor. 15 Şubat'tan itibaren geçerli olmak üzere kuralı çiğneyenler, 600 avrodan bin 500 avroya kadar para cezasına çarptırılacak.

Öte yandan karara karşı çıkan Matteo Salvini'nin sağcı Lig Partisi'nden bakanlar, "Covid-19 teşhisiyle hastaneye kaldırılanların mutlak çoğunluğunun 60'ın üzerinde olduğu düşünüldüğünde, bilimsel temeli olmadan" 50 yaş üzeri vatandaşların aşılandığını öne sürdü.