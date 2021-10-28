İtalya Parlamentosu homofobi karşıtı yasa tasarısını reddetti

İtalya Parlamentosu, ülkede uzun süredir tartışılan homofobi karşıtı yasa tasarısını reddetti.

Yasa teklifi, homofobinin ırkçılık benzeri bir suç olarak tanımlanıp, aralarında hapis cezalarının da olduğu bir dizi hukuki yaptırımı öngörüyordu.

LGBTİ+ bireyler ile engellilere ayrımcılık ve şiddete teşvik eylemlerini cezalandırmayı amaçlayan yasa, Parlamento'da; 154 milletvekilinin ret oyuna karşı, 131 kabul oyu aldı.

Beş Yıldız Hareketi'nden Dışişleri Bakanı Luigi di Maio, yasanın başarısız olmasını bir "utanç" olarak nitelendirirken, eşcinsellerin İtalya'da ayrımcılığa maruz kalmaya devam ettiğini söyledi. Sosyal Demokrat Çalışma Bakanı Andrea Orlando da sonucu, "ülke için bir utanç" olarak nitelendirdi.

Sosyal Demokratların Lideri Enrico Letta, İtalya'yı zamanı geriye döndürmek isteyenlerin bu raundu kazandığını belirterek, "Fakat ülke aksini düşünüyor. Bu da yakında netlik kazanacak" dedi. (ANKA)