Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, LGBT örgütleriyle görüştü

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel, daha önce verdiği sözler doğrultusunda Cuma günü Devrim Sarayı'nın kapılarını LGBT topluluğunun temsilcilerine açtı. Díaz-Canel tarihte LGBT hakları örgütleriyle doğrudan görüşen ilk Küba devlet başkanı oldu.

Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Devlet Başkanı, LGBT örgütlerini daha "mükemmel bir sosyalizme" doğru daha kapsayıcı bir ulusun inşasına katılmaya davet etti.

Toplantı, Díaz-Canel'in, sorunları çözmek ve Küba sistemini iyileştirmek için stratejiler çizmek amacıyla çeşitli konularda girdiler alacağı farklı sektörler ve toplumsal gruplarla yapılan istişarelerin bir parçasıydı.

Ulusal Cinsiyet Eğitimi Merkezi (Cenesex) Direktörü Mariela Castro Espín, bu tür bir diyalogun, ulusu genişleten ve mükemmelleştiren sosyal eşitlik gündemini ve ayrımcılığın tüm izlerini ortadan kaldırma çabasını ilerletmek için temel olduğunu söyledi.

Cenesex'in Direktör Yardımcısı Manuel Vázquez, sosyal adalete bağlı bir halkın değerleri doğrultusunda “tüm insanlar için tüm hakların” garanti altına alınması çağrısında bulundu.

Díaz-Canel, Küba Kadın Federasyonu (FMC) üyeleriyle yakın zamanda düzenlenen benzer bir toplantıya katılan trans ve lezbiyen aktivistlerin, LGBTİ toplumunun tüm toplumda aktif ve görünür entegrasyonunun önemine ilişkin açık talebine de yanıt verdi.