İtalya itfaiyesi: Son 24 saatte 717 müdahalede bulunduk

İtfaiye tarafından ülke genelinde orman yangınlarına yönelik son bir buçuk aydır 37 bin 407 müdahale gerçekleştirildiği duyuruldu. İtalya'nın itfaiye kurumu olan Vigili del Fuoco, yaptığı açıklamada bu sayının geçen yılın aynı dönemine göre 16.000 daha fazla müdahaleye işaret ettiğini belirtti.

En çok etkilenen bölgeler arasında 8 bin 669 müdahale ile Sicilya, 8 bin 628 müdahale ile Puglia ve 3bin 785 müdahale ile Calabria yer alıyor.

Son 24 saatte, 49'u Kolordu filosu tarafından olmak üzere 717 orman yangını müdahale gerçekleştirildiği kurum tarafından açıklanırken şu anda Canadair yangın söndürme uçaklarının Aidone (EN), Randazzo (CT), Chieti Rocca San Giovanni Allevo, Catanzaro ve Bari, Gravina di Puglia'da çalıştığı belirtildi.

Sadece Sicilya genelinde son 24 saatte 257 müdahale yapıldı, özellikle Katanya, Palermo, Agrigento, Caltanissetta ve Syracuse illerini etkiledi.