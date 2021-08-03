İtalya itfaiyesi: Son 24 saatte 1130 müdahalede bulunduk

İtalya'nın itfaiye kurumu Vigili del Fuoco, ekiplerin özellikle ülkenin güney bölgelerinde devam eden orman yangınlarına müdahalelerin devam ettiğini açıkladı.

Kurumun açıklamasına göre, itfaiye ekipleri orman yangınlarına son 24 saatte 1130 müdahalede bulundu.

Ülkede şu anda 7 aktif yangının olduğunu açıklayan kurum, Canadair yangın söndürme uçaklarının Catanzaro, San Luca, Contrada Pizzinno ve Santa Maria d’Irsi bölgesindeki ekiplere destek verdiğini açıkladı. Sicilya'daki itfaiye ekiplerininse Gravina di Puglia bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.