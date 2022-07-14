İtalya Başbakanı Draghi’nin istifası reddedildi

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından reddedildi.

Haber Merkezi

İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından reddedildi.

Draghi, öncesinde yaklaşık bir saat önce istifa edeceğini açıklamıştı.

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İtalya Başbakanı Draghi istifa edeceğini açıkladı