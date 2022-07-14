İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından reddedildi.
Draghi, öncesinde yaklaşık bir saat önce istifa edeceğini açıklamıştı.
Haber Merkezi
İtalya Başbakanı Draghi’nin istifası reddedildi
İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından reddedildi.
Haber Merkezi
İtalya Başbakanı Mario Draghi’nin istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından reddedildi.
Draghi, öncesinde yaklaşık bir saat önce istifa edeceğini açıklamıştı.