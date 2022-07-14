İtalya Başbakanı Mario Draghi, ilerleyen saatlerde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Draghi hükümeti, koalisyon ortağının parlamentoda ekonomik yardım paketine destek vermeyeceğini bildirmişti.
Haber Merkezi
İtalya Başbakanı Draghi istifa edeceğini açıkladı
İtalya Başbakanı Mario Draghi, ilerleyen saatlerde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Haber Merkezi
İtalya Başbakanı Mario Draghi, ilerleyen saatlerde görevinden istifa edeceğini açıkladı.
Draghi hükümeti, koalisyon ortağının parlamentoda ekonomik yardım paketine destek vermeyeceğini bildirmişti.