İsviçre'nin Büyükelçiliği Maslahatgüzarı, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada 'Cenevre'de PKK/YPG terör örgütü iltisaklı "Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Temsilciliği' adı altında temsilciliğin açılışının yapılmasına yönelik İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Bakanlığa davet edilerek protesto edildiği ve Maslahatgüzar'dan konuyla ilgili izahat istendiği" belirtildi.

Açıklamada, "Bu konuda İsviçre makamları nezdinde evvelce de girişimler yapılmış olduğu hatırlatılarak bu kanlı terör örgütünün ve iltisaklı gruplarının dernek ya da sivil toplum örgütü gibi isimler altında propaganda ve meşruiyet kazanma girişimlerine hiçbir şekilde izin verilmemesi ve terör propagandasına derhal son verilmesi gerektiği vurgulanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Kendilerini hedef almıyor diye terör örgütlerine kucak açanlara bu illetin bir gün kendilerini de vurabileceğini hatırlatıyoruz. Ülkemiz, AB tarafından da terör örgütü olarak kabul edilen PKK ve iltisaklı gruplarla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdürecektir."