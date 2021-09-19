İsviçre'de kadınlar hakları için yürüdü

İsviçre'de kadınlar 18 Eylül’de başkent Bern'de hakları için merkezi bir eylem yaptı.

Kitle, Bern sokaklarında uzun bir yürüyüşün ardından Parlamento önünde toplandı. Yapılan konuşmaların ardından kadınlarla dayanışma sloganları atıldı, farklı dillerden müzik dinletisinin ardından kitle dağıldı.

Eyleme yerel haberlere göre yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Eşit işe eşit ücret talebi

İsviçre'de eşit işe eşit ücret talep eden kadınlar erkeklerden yüzde yirmi oranında daha az maaş alıyorlar. Bu eşitsizlik kadınların emekli maaşlarına olumsuz şekilde yansıyor. İsviçre'deki kadınlar hâlâ erkeklerden yaklaşık üçte bir oranında daha az emekli maaşı alıyorlar.

Erkeklerin 65 yaşında, kadınların 64 yaşında emekli olduğu İsviçre'de, kadınların yıllardır eşit işe eşit ücret talepleri sürekli reddedilirken, Ulusal Parlamento kadınların emeklilik yaşını 65'e çıkartmak istiyor. Söz konusu uygulama ile, AVS21 reformu adıyla kadın emeği üzerindeki sömürü daha da katmerleştirmek isteniyor.

Parlamentoda kabul edildi

İsviçre, iki Parlamenter sistem ile yönetiliyor. Kantonlar Meclisi ve Ulusal Meclis, Parlamento mayıs ve haziran ayları oturumunda kadınların emeklilik yaşının 64'den 65'e çıkartılmasını onayladı. Tasarı, İki yüz kişilik Ulusal Mecliste 69 hayır oyuna karşın 124 oy çokluğu ile konu kabul edildi.

Parlamentonun son bahar oturumlarında tasarıyı onaylayacağı tahmin ediliyor.

İsviçre yasalarına göre parlamentonun kararlarının uygulanabilmesi için, ya konu hakkında itiraz edilmemesi veya itiraz edilse de zamanında yeterli imzanın toplanması gerekiyor. Buna göre, Parlamento konuyu onaylarsa, yüz gün içinde elli bin imza toplayarak kanunun halkoyuna sunulması gerekiyor. Kadın örgütleri, işçi sendikaları ve siyasi partiler konuyu referanduma taşımaya hazırlanıyorlar.