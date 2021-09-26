İsviçre'de halk eşcinsel evliliğe 'evet' dedi

İsviçre'de aynı cinsten çiftlerin evlenmelerinin yasal hale gelmesi için bugün yapılan referandumun ilk sonuçları belli oldu.

Sandık çıkışı anketlerine göre seçmenlerin yüzde 64'ü eşcinsel evliliğe onay verdi.

Ülkede eşcinsel çiftlerin evlenebilmeleri ve evlat edinebilmeleri için bugün yapılan halk oylamasından en az yüzde 51 oranında "evet" oyu çıkması gerekiyor. Kesin sonuçların önümüzdeki saatlerde açıklanması bekleniyor.

Avrupa'da eşcinsellerin evlenebilmelerini ilk yasallaştıran Hollanda'da sözkonusu yasa 20 yıl önce kabul edilmişti.