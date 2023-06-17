İsviçre Bisiklet Turu'nda ölümlü kaza: Sporcuların yaşamı neden tehlikeye atılıyor?

İsviçreli bisiklet sporcusu Gino Mäder İsviçre Turu'nun 15 Haziran Perşembe düzenlenen beşinci etabında yaşadığı kaza sonucunda yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki sporcunun yarışın hızlı ve virajlı iniş bölümünde kontrolünü kaybedip bariyersiz yoldan aşağı yuvarlandığı öne sürülüyor. Düştüğü yerden ambulans helikopterle hastaneye götürülen sporcu ne yazık ki hayata döndürülemedi.

Kraliçe etabının finişi neden tırmanış değil iniş biçiminde planlandı?

Kazanın "kraliçe etabı" olarak bilinen bir tırmanış etabında yaşanması bisiklet sporunu takip edenlerin aklında ister istemez bir takım soru işaretlerini doğuruyor. Perşembe günkü etap kraliçe etaplarında alışık olunduğu üzere zirve tırmanışı finişiyle değil, yarışçıların saatte yüz kilometre hızı buldukları dik ve uzun bir iniş finişiyle planlanmıştı. İnişe gelinceye dek 2000 metrenin üzerinde irtifa kazanılan üç zorlu tırmanışı içeren ilk 200 kilometrenin neden olacağı yorgunluk ve bunun yol açabileceği dikkat dağınıklığı da belli ki hesaba katılmamıştı. Kuşkusuz, seyir zevkini artırmak için alınan bu kararın aslında sporcuların yaşamını tehlikeye attığı Mäder'in talihsiz ölümüyle ortaya çıktı.



Turun klasman mücadelesinin kızıştığı bir ortamda koşulan kraliçe etabı aynı zamanda izleyiciler için seyir zevkinin arttığı bir yayın anlamına da geliyor. Sektörden para kazanan firmaların reklam gelirleri bisiklet sporunda da insan yaşamının önüne geçebiliyor. Bisiklet sporundaki firmaların kâr hırsı geleneksel turlarda her geçen yıl artan sayıda yaşanan kazalarla kendini ortaya koyuyor.