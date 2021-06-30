Fransa Bisiklet Turu'na tartışmalı kazalar damga vurdu

İlk üç gününe kazaların damga vurduğu Fransa Bisiklet Turu’nun dördüncü etabı bisikletçilerin protestosuna sahne oldu. Öte yandan büyük bir kazaya neden olan bir kadın tutuklandı.

26 Haziran'da Brest ve Landerneau arasındaki yarışın ilk etabında kameralara elindeki "Allez Opi-Omi" (Haydi Dede-Nine) pankartıyla çıkmaya çalışan bir kadın, bisikletçilerin önüne çıkmış ve büyük bir zincirleme kazaya neden olmuştu.

Kameralara gözükmek için yapılan çabanın sonuçları

Fransız polisi olayın ardından ceza soruşturması başlatırken, fail "güvenlik düzenlemelerini kasten ihlal etmek ve yaralanmalara neden olmak" ile suçlandı. Akrabalarına selam göndermeye çalışan kadın eğer suçlu bulunursa bir yıla kadar hapis ve yaklaşık 15 bin avro para cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Kazalar devam etti

Yarışın Pazartesi günkü üçüncü etabında da sportif olaylar yerine kazalar öne çıktı. Sprint etabının galibi Alpecin-Fenix takımından Belçikalı sprinter Tim Merlier olurken, etabın son 10 km’lik bölümünde, Lotto Soudal’den Caleb Ewan’ın, Bahrain-Victorious’tan Jack Haig’in ve Team Jumbo-Visma’dan Robert Gesink’in köprücük kemiklerinin kırılmasından dolayı yarışı bırakmalarına, genel klasman favorilerinden Primož Roglič’in de ağır bir şekilde yaralanmasına sebep olan dört kaza meydana geldi.

Pazartesi günü takımların son derece hızlı ve kalabalık girdikleri son bölümde hayli dar, virajlı ve teknik yollardan geçilmesi yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Yarış sonrasında bisiklet sporunun içinden pek çok kişi, düzenleyici şirket ASO’nun (Amaury Spor Organizasyonu) heyecanı ve dolayısıyla reytingleri artırmak için bu kadar tehlikeli bir etap tasarımı yapmasını eleştirdi.

'Bu yaptığımız artık bisiklet yarışı değil'

'Fransız Groupama-FDJ takımının menajeri Marc Madiot, “Bu yaptığımız artık bisiklet yarışı değil. Eğer gerekli değişiklikler yapılmazsa aileler çocuklarının bisiklet yarışçısı olmasını istemekten vazgeçecekler. Ben de bir babayım ve bugün gördüklerimden sonra çocuğumun profesyonel bisikletçi olmasını ben de istemem. Bu şekilde devam edersek ölümler olacak” dedi.

'Reyting ve pazarlama uğruna sporcu sağlığının riske edildi'

Deceuninck-Quick Step takımından Tim Declercq ise, “Etap başlamadan önce bir grup bisikletçi olarak, etabın son bölümü son derece teknik ve hızlı olduğu için yetkililere genel klasman zamanlarının son 3 km yerine son 8 km’de alınması yönünde öneride bulunduk. Fakat maalesef hiçbir cevap alamadık,” diyerek sporcu sağlığının âdeta hiçe sayıldığını dile getirdi.

UCI’ın (Uluslararası Bisiklet Federasyonu) düzenlediği profesyonel bisiklet yarışlarında, eğer bir etabın toplu sprint ile bitmesi söz konusuysa, genel klasman zamanları bitiş çizgisine göre değil, son 3 km’ye girilirken elde edilen zamanlara göre hesaplanır. Böylece genel klasmanda iddialı olan sporcuların ve takımlarının, zaman kaybı endişesi yaşamadan geriye çekilmesi ve toplu sprintin daha güvenli bir şekilde koşulması sağlanır.

Spiker Caner Eler ve yorumcu Sarper Günsal da yayın sırasında “reyting ve pazarlama uğruna sporcu sağlığının riske edildiğini” vurguladı.

Sporculardan protesto

Salı günü Redon-Fougerès hattındaki 150 km’lik sprint etabıysa sporcuların protestosuyla başladı. Yarışa start verildikten kısa bir süre sonra yaklaşık bir dakika kadar pedal kesip duran bisikletçiler, ilk on kilometreyi de oldukça yavaş bir tempoda geçtiler.

'Son on yıldır işler hep daha kötüye gidiyor'

Etap sonrasında kazalarla ve protestoyla ilgili görüşleri sorulan Slovak bisikletçi Peter Sagan, “Son on yıldır işler hep daha kötüye gidiyor ve kimse de sorumluluk almıyor. Bütün bunlar yaşanırken CPA (Profesyonel Bisikletçiler Birliği) nerede? Bizim örgütümüz, ama ne yapıyorlar? CPA bisikletçileri dinleyip UCI ile birlikte bu sorunu çözmek zorunda” şeklinde konuştu.

Etapların sonuçları

26 Haziran Cumartesi günü başlayan 108. Fransa Bisiklet Turu’nda, Best-Landernau arasındaki 198 km’lik ilk etabın galibi Deceuninck-Quick Step takımından Julian Alaphilippe oldu. Fransız bisikletçi Fransa Bisiklet Turu’nda üst üste 4. senesinde 6. etap zaferine ulaşırken, 2019 ve 2020’den sonra bu sene de "sarı mayoyu" taşıma şansını kazandı. "Sarı mayo" Fransa Bisiklet Turu’nda genel klasman birincisinin giydiği mayo. 21 etaplık turda o günkü etaba başlarken genel klasman birincisi kim ise sarı mayoyu o taşır.

Pazar günkü ikinci etapta ise, 2019’da hayatını kaybeden “Poupou” lakaplı efsane Fransız bisikletçi Raymond Poulidor’un torunu olan, Alpecin-Fenix takımının Hollandalı yıldızı Mathieu van der Poel zafere ulaşırken, genel klasmanda da Alaphillipe’in önüne geçip dedesinin hiçbir zaman giyemediği sarı mayoyu giymeyi başardı.

Salı günkü 4. etabıysa liderliğini son ana kadar sürdüren Brent Van Moer’u son metrelerde yakalayan ana gruptan sıyrılan İngiltereli Mark Cavendish kazandı ve puan sıralamasında ilk sıraya yükselerek yeşil mayonun yeni sahibi oldu. Genel klasman, yani sarı mayo mücadelesi etapların bitirildiği süreleri esas alırken, yeşil mayo mücadelesi toplanan puanları esas alır.

36 yaşındaki tecrübeli sprinter böylece Fransa Bisiklet Turu’ndaki toplam etap galibiyeti sayısını 31’e yükseltip bu listede ilk sırada bulunan Belçikalı efsane Eddy Merckx ile arasındaki farkı üçe indirdi.

Etabın son kilometrelerinde ana grubun, en öndeki grubupla farkı uzun süre azaltamamasıysa, bir önceki gün yaşanan kazaların bisikletçileri temkinli olmaya, hatta belki de tepki koymaya ittiğine yönelik yorumlara sebep oldu.

Fransa Bisiklet Turu’nun çarşamba günkü 27 km’lik bireysel zamana karşı etabında ise zafere ulaşan isim geçen senenin genel klasman birincisi Sloven Tadej Pogačar olurken, Mathieu van der Poel sarı mayoyu Pogačar’ın sekiz saniye önünde korumayı başardı. Fransa Bisiklet Turu 18 Temmuz’da, her sene olduğu gibi Paris’te, Champs-Élysées’de sona erecek.