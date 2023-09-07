İsveç'ten Türkiye'ye 'NATO' çağrısı: 'Biz tamamen hazırız'

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, ülkesinin NATO üyeliği için hazır olduğu ve bunun için sadece Türkiye’nin başvuruyu onaylama sürecini başlatmasını beklediğini bildirdi.

Euronews'in haberine göre; Letonya'nın başkenti Riga’da düzenlenene İskandinav ve Baltık ülkeleri dışişleri bakanları toplantısındaki basın konferansında konuşan Billstrom, “Biz tamamen hazırız (NATO üyeliği) ve Ankara'da onay sürecinin başlamasını bekliyoruz” dedi.

İsveç, ittifaka tam üyelik için geçen yıl başvurmuştu. Diğer üyelerin onaylamasına rağmen şu ana kadar Türkiye ile Macaristan söz konusu başvuruyu onaylamadı.