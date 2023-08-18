İsveç Kuran yakma eylemlerinin ardından terör tehdidi seviyesini artırdı

İsveç, ülkede bir süredir devam eden Kuran yakma eylemlerine gösterilen tepkiler sebebiyle 'terör tehdidi' seviyesini yükseltme kararı aldı. İsveç Ulusal Güvenlik Servisi (SAPO) ülkenin 'öncelikli hedef haline gelmesini' gerekçe göstererek beş seviyenin bulunduğu güvenlik sisteminde tehlike seviyesini dörde çıkardı.

SAPO Başkanı Charlotte von Essen, konuya ilişkin açıklamasında, "Bu kararı almamızın nedeni saldırı tehditlerini göz önünde bulundurduğumuzda durumun kötüleştiğini tespit etmemiz ve tehditlerin daha uzun bir süre devam edeceği değerlendirmesinde bulunmamız oldu" dedi.

BBC Türkçe'nin aktardığı habere göre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 'planlanmış bazı terör eylemlerinin önlendiğini' söyledi. Hem İsveç'te hem de yurtdışında gözaltına alınanlar olduğunu belirten Kristersson, detay vermedi.

İngiltere, 13 Ağustos'ta İsveç’e gidecek vatandaşlarına ülkede gerçekleştirilen Kuran yakma eylemlerine tepkiler nedeniyle 'terör saldırıları olabileceğini belirterek' seyahat uyarısında bulunmuştu. ABD de 26 Temmuz'da vatandaşlarına 'terör tehdidi olasılığının artması nedeniyle İsveç'te dikkatli olmalarını' tavsiye etmişti.