İsveç'ten NATO açıklaması: 'Türk dostlarımıza ne dediysek yaptık, karar vermelerini bekliyoruz'

Ülkesinin Türkiye'ye karşı Üçlü Muhtıra'dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ifade eden İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz" dedi.

Kristersson, İsveç'in Lulea kentinde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ortak basın toplantısında konuştu.

Kristersson, bir soru üzerine, Türkiye ile NATO üyeliği konusunda temasların sürdüğünü aktararak "Geçen pazar günü yapılan ikinci tur seçimlerinden sonra da temasımız oldu. Dolayısıyla bu konuda Türk muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz" dedi.

Ülkesinin Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasındaki Üçlü Muhtıra'nın gerekliliklerini yerine getirdiğini söyleyen Kristersson, "Bunun son kısmı fiilen 1 Haziran'da yürürlüğe giriyor. Terörle mücadelede yeni yasa. Bu, önemli bir adım. Böylece Üçlü Muhtıra çerçevesinde Türk dostlarımıza ne dediysek onu yapmış olduk. Çok, çok önemli. Endişelenmek için haklı nedenleri olduğu gerçeğini kabul ettik" diye konuştu.

Kristersson, Türkiye'nin kararına saygı duyduklarını belirterek "Şimdi karar vermelerini bekliyoruz" dedi. (AA)