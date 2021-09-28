İsveç'te patlama: 25 yaralı

İsveç’in Göteborg kentinde sabah saatlerinde bir patlama meydana geldi.

Reuters’ın aktardığı habere göre, polis patlamayla ilgili soruşturma başlatırken yaralıların kaldırıldığı hastanenin sözcüsü üç kişinin durumunun ağır olduğunu söyledi.

Olaya müdahale eden ekibin sözcüsü patlamanın yaşandığı binada birkaç dairenin patlamadan etkilendiğini, insanları tahliye etmek ve binadaki yangınları söndürmek için çalıştıklarını, patlama ve yangının olduğu bölgeden birkaç yüz kişinin tahliye edildiğini söyledi. Patlamaya neyin sebep olduğu ise henüz bilinmiyor.

İsveç’te son zamanlarda artan patlamaların ülkede faaliyet gösteren uyuşturucu çeteleriyle ilgili olduğu öne sürülüyordu.