İsveç'te Kuran yakma eylemine Kılıçdaroğlu'ndan tepki

İsveç'te Kuran yakmak hedefleyen bir eyleme izin verilmesine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi. Kılıçadaroğlu, "Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" diyerek tepki gösterdi.