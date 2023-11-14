İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de görüşülecek

TBMM Dışişleri Komisyonu, İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun teklifini görüşecek.



AKP Milletvekili Fuat Oktay başkanlığındaki TBMM Dışişleri Komisyonu, 16 Kasım Perşembe günü, protokolü görüşmek üzere toplanacak.



Söz konusu protokolde, Finlandiya’nın NATO’ya katılım protokolünün Türkiye tarafından onaylandığı ve Finlandiya’nın 4 Nisan 2023’te NATO’ya katıldığı hatırlatıldı.



“İsveç’in Üçlü Muhtıra’dan kaynaklı taahhütlerini yerine getirme durumu ise Daimi Ortak Mekanizmanın 14 Haziran ve 6 Temmuz 2023 tarihlerindeki dördüncü ve beşinci toplantılarında ele alınmış, keyfiyet son olarak Vilnius'ta düzenlenen NATO Zirvesi’nden önce, 10 Temmuz 2023'te yapılan toplantıda gözden geçirilmiştir” ifadelerine yer verilen protokolde, "İsveç’in en üst düzeyde Türkiye’ye verdiği taahhütlerini uygulamaya ilişkin bir yol haritası sunduğu ve Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecini güçlü bir şekilde desteklemeyi taahhüt ettiği" hatırlatıldı.



Protokolde devamında şöyle denildi:



“Gelinen aşamada, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütler, 10 Temmuz 2023 tarihli ortak açıklamada yer alan unsurlar, İsveç’le ikili ilişkilerimiz, bu ülkenin NATO ile kapsamlı ortaklık ilişkisi ve birlikte çalışabilirliği bakımından eriştiği seviye dikkate alındığında, İsveç’in NATO’ya üyeliğinin Türkiye’ninki dahil Avrupa-Atlantik güvenliğine katkı sağlayacağı kanaatine varılmıştır.”