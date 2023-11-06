AKP'li Kurtulmuş, İsveç'in NATO'ya katılımına 'hayır' mı diyecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş bugün Trabzon'da katıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde konuşmasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Ukrayna- Rusya krizinde savaşın devamı için kendilerince milli menfaatlerinin savaşın devamında olduğuna inananlar, Ukrayna’ya verdikleri desteklerle ne yazık ki savaşın bitmesini istemediler" diyen Kurtulmuş NATO'yu güçlendirmek isteyenlerin savaşın bitmesini istemediğini kaydetti.

Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

"Hatırlayın Türkiye olarak Dolmabahçe’de görüşmeler yapıldı, son bir görüşme kalmıştı, Cumhurbaşkanımız Zelenski ve Putin’i bir araya getirecek ve savaş sona erecekti. Ama hem Avrupa’yı konsolide etmek hem Rusya’yı dizginlemek hem de bölgede yeni bir savaş tehdidi üzerinden NATO Paktı’nı güçlendirmek isteyenler de savaşın bitmesini istemediler. Fevkalade ağır bir savaş olarak Ukrayna- Rusya Savaşı devam ediyor ve bunun sonucu olarak da tahılların dünya piyasasına çıkması engellenmiş oluyor."

Kurtulmuş'un "NATO Paktı’nı güçlendirmek isteyenler de savaşın bitmesini istemediler" sözlerinin ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki hafta önce imzalayarak Meclis'e gönderdiği İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'ne ilişkin yapılacak oylamadaki tavrının ne olacağı merak konusu oldu.

AKP'nin pazarlık konusu: 'Elimizden gelen gayreti göstereceğiz'

Erdoğan Kazakistan dönüşü uçakta yaptığı açıklamada İsveç'in NATO'ya üyeliğinin Meclis'te onaylanmasının hızlı olmayabileceğini, Meclis'te bütçe çalışmalarına ağırlık verileceğini ifade etmişti.

Erdoğan'ın "Biz mümkün olduğunca işi kolay kılmaya çalışacağız. Bu noktada elimizden gelen olumlu gayreti göstermeye çalışacağız. Yeter ki karşımızdakiler bize olumlu yaklaşsınlar" sözleri AKP'nin NATO'nun genişlemesine ilişkin Meclis'te bekleyen tasarıyı halen bir pazarlık konusu olarak kullandığı yorumuna yol açmıştı.