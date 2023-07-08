İsveç Kuran yakma eylemleri için harekete geçiyor: Yasa değişikliği gündemde

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, hükümetin ülkede Kuran yakma eylemlerini durdurmak için yasa değişikliği yapılması konusunu görüştüğünü açıkladı.

Kurban Bayramı'nın ilk günü Stockholm'de bir caminin önünde Kuran yakılmasının İsveç iç güvenliğinde tehditler oluşturduğunu aktaran Stömmer, "Hükümet olarak son zamanlarda yaşanan Kuran yakma olaylarının İsveç'in güvenliğine zarar vermesi nedeniyle Kuran veya diğer kutsal kitapların yakılmasını durdurmak için yasa değişikliği yapılmasını tartışıyoruz'' ifadesini kullandı.

Eski İsveç Başbakanı Carl Bildt de Kuran yakma olaylarının İsveç'te yasaklanması gerektiğini savundu.

Son olarak Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, 28 Haziran'da, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kuran yakmıştı.