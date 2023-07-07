Erdoğan'dan 'İsveç' açıklaması: Türkiye teröristlerin cirit attığı ülkeye nasıl güvenebilir?

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin açıklamada bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz. Türkiye sokaklarında teröristlerin cirit attığı bir ülkeye nasıl güvenebilir?" dedi.

Erdoğan, 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Ödediğimiz ağır bedeller sonrasında ulaştığımız bu aşamayı ülkemiz adına çok kıymetli buluyoruz.

Kurumlarımızın sürekli tekamül içinde olması gerekiyor. Başarıyı sadece geçmişle kıyasta ararsak geçmişte kalmaktan kurtulamayız.MSÜ'nün faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil-asker iş birliğinin daha geliştirilmesinde fayda görüyoruz.

2016 yılında başlayan dönüşümün hızlandırılmasında yarar vardır.

Türkiye'nin zaten çok güçlü olan askeri eğitim standardını yeni açılımlarla yükseltmeye devam edeceğiz. Ordu-millet kavramının sahibi olan bu unvanı hak eden tek ülkeyiz.

'Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkıları çok az ülke yapmıştır'

Tarih boyunca TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barışın korunmasında da önemli roller üstlenmiştir.

TSK hem dünyanın en güçlü hem de güvenilir orduları arasında yer alıyor. Nerede görev aldıysak alnımızın akıyla üstesinden geldik. Kimsenin malına mülküne zarar vermedik. Kimsenin namusuna el uzatmadık. Bize sığınan hiçbir mazlumu katillerine teslim etmedik.

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az ülke yapmıştır.

İttifakın açık kapı politikasını destekledik, destekliyoruz.

Finlandiya'nın üyeliğine onay vererek ilkesel duruşumuzu ortaya koyduk.

'Teröristlere kucak açanlara onay veremeyiz'