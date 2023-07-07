NATO Genel Sekreteri: Türkiye ile İsveç arasında hâlâ anlaşılamayan konular var

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç’in NATO’ya katılımı konusunda Türkiye ile İsveç arasında hâlâ giderilememiş anlaşmazlıklar olduğunu söyledi.

NATO’nun gelecek hafta Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak zirvesi öncesinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Stoltenberg, zirve resmi olarak başlamadan önce 10 Temmuz’da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile bir kez daha görüşeceğini belirtti.

Stoltenberg, dün Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Türkiye, Finlandiya ve İsveç heyetlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, “Pazartesi günü Vilnius’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Kristersson ile bir toplantı düzenleyeceğim” demişti. NATO Genel Sekreteri, “Hepimiz İsveç'in tam üyeliğinin tüm müttefiklerin güvenlik çıkarına olduğu konusunda mutabık kaldık. Ve hepimiz bu süreci mümkün olan en kısa sürede tamamlamak istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.