İsveç İdari Mahkemesi Kuran yakma yasağını haksız buldu

İsveç İdari Mahkemesi, Şubat ayında Kuran yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polis kararını haksız buldu.
Irak asıllı Salwan Momika Şubat ayında Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kuran yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle izin vermemişti.
İsveç İdari Mahkemesi'nin kararında, "güvenlik riski endişelerinin" gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığı belirtildi.
Yargıç EvaLotta Hedin, duruşmadan sonra basına yaptığı açıklamada, polisin yasak kararının, yeterince geçerli sebebi bulunmadığını söyledi.
Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 2022 yılında Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin ve Jönköping şehirleriyle başkent Stockholm'de Kuran yakmıştı.
Paludan'ın durdurulmasını isteyen göstericiler, yollarda lastikler yakarak polise taşlarla saldırmıştı. Çıkan olaylarda 104 polis ve 14 gösterici yaralanmış, 20 polis aracı yakılmıştı.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde de Kuran yakmıştı.