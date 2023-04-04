İsveç: NATO'ya Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO'ya üyelik talepleri hakkında "Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi" dedi.

İtalya Dışişleri Bakanlığının dün Roma'da ev sahipliği yaptığı Batı Balkanlar toplantısına Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı olarak katılan İsveç Dışişleri Bakanı Billström, Corriere della Sera gazetesine demeç verdi.

Finlandiya'nın bugün NATO'ya resmen üye olacağı hatırlatılan Billström, "Finlandiya ile birlikte girmek bizim için çok önemliydi. Yasanın 1 Haziran'da yürürlüğe girecek son kısmı dışında, Türkiye ile imzalanan muhtırada verilen tüm taahhütleri yerine getirdik. Bu nedenle şimdi Türk ve Macaristan parlamentolarının üyeliğimizi onaylamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Billström, gerektiğinde NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için askerlerini Baltık ülkelerine göndermeye hazır olduklarını belirtti. (AA)