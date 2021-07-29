İstismarcı şeyhin attığı mesajlar ortaya çıktı

Sakarya'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Şağban'ın mesajları ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Sakarya Kuzuluk’ta 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki Tekkesi’nin şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın çocuğa WhatsApp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, mahkeme dosyasına giren yazışmaları köşesine taşıdı:

‘Fatih Nurullah' lakaplı Şeyh Eyyüp Fatih Şağban, WhatsApp'ta yazıştığı Y.A. adlı kız çocuğundan kendisini şu şekilde telefona kaydetmesini istiyor:

“Mürşidi kamilim benim Nurullah Sultanena!”

Şağban, 1962 doğumlu.

Y.A. ise 2008.

Aralarında 46 yaş fark var.

Şağban, 3 Şubat 2020'de WhatsApp'tan kahve fincanı fotoğrafı gönderip telveyi işaret  ederek, “Adam silüetini gördün mü?” diye soruyor.

Y.A. şu yanıtı veriyor:

“Evet efendim, sakallı biri var gibi. Üzgün üzgün bakıyor benim gibi. Sizi şimdiden özledim.”

Şağban ise “Burada kaçıp orada özlüyorsun!” diyor.

Y.A. Şaşkın:

“Niye kaçayım ki, siz babamsınız değil mi.”

Şağban, “Şu baba muhabbeti kalksın, ben sizin şeyhiniz olayım” şeklinde karşılık veriyor.

Ardından Sakarya'daki dergahtan İstanbul'a dönen Y.A.'ya trafikte nerede olduklarını soruyor.

Y.A.: İstanbul'a girdik, yola devam.

Şağban: Aldık, kabul ettik.

Y.A.: Nasıl almak anlamadım.

Şağban: Evlatlığa.

Y.A.: Siz beni evlatlık mı aldınız?

Şağban: Annen ne diye verdiyse o niyetle.

Y.A.: Anlamadım. Annem Allah bilir ne niyetle verdi.

Şağban: Sen de anlamazdan geliyorsun.

Şağban, “Yazdıklarımızı silelim” diye uyarıyor ve kıza görüntülü konuşmayı aramayı teklif ediyor. Mevzu, nikaha geliyor.

Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm.

Y.A.: Anladım.

Şağban: Önemli değil, sen iyi ol yeter.

Y.A.: Allah razı olsun.

Şağban: Ben senin ismini niye Aişe koydum. Zuhurat olmasa yanına bile yaklaşmam. Yazışmaların hepsini boşalt e mi.


Bu yazışmalar Şağban'ın çocuğun cinsel istismarından 10 yıl 5 ay hapis cezası aldığı Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararında yer alıyor. Kararda “Sanığın  mağdurla evlenme düşüncesinin olduğu” vurgulanıyor.

Şağban'ın küçük kızı istismarı, baba F.A. ile yaptığı telefon görüşmesiyle kamuoyuna yansımıştı. İtiraf niteliğindeki görüşmeleri kaydeden baba F.A., Şağban'ın tutuklanmasını sağlamıştı. Şeyhin avukatları kanıtların hukuk dışı elde edildiğini savundu. Ne var ki mahkeme ceza verirken görüşmeleri esas aldı.

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