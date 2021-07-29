Sakarya Kuzuluk’ta 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki Tekkesi’nin şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın çocuğa WhatsApp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, mahkeme dosyasına giren yazışmaları köşesine taşıdı:
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
İstismarcı şeyhin attığı mesajlar ortaya çıktı
Sakarya'da 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Şağban'ın mesajları ortaya çıktı.
Haber Merkezi
Sakarya Kuzuluk’ta 11 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki Tekkesi’nin şeyhi Eyüp Fatih Şağban’ın çocuğa WhatsApp'tan attığı mesajlar ortaya çıktı.
Sözcü yazarı İsmail Saymaz, mahkeme dosyasına giren yazışmaları köşesine taşıdı: