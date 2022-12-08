'İstismar verileri 2017'den beri kamuoyuyla paylaşılmıyor'

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını imam nikahıyla evlendirdiği, çocuğun yıllarca istismara maruz kaldığı, dosyanın ise kapatıldığı öğrenilmişti.

Ülke gündemini sarsan yeni istismar haberi tartışılmaya devam ederken, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a, 2017'den beri istismar verilerinin neden kamuoyuyla paylaşılmadığını sordu.

Başaran, Meclis'te, HDP'li kadın milletvekilleriyle düzenlediği basın toplantısında, "H.K.G'nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı" haberlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın 3 gün sessiz kaldığını, sonrasında davaya müdahil olacaklarını ifade ettiğini anlattı.

'İktidarın söylemleri istismar vakalarını artırdı'

"Bu yurtlarda, vakıflarda, okullarda çocukların istismara uğramasını engellemekten sorumlu değil misiniz?" diye soran Başaran, iktidarın söylemlerinin, basının ve yargının bu konudaki tavrının, duruşunun, çocuklara yönelik istismar vakalarını artırdığını ileri sürdü.

İnsan Hakları Derneği!nin 2018 raporuna göre, istismar vakalarının sadece yüzde 5'inin açığa çıktığını belirten Başaran, "Adalet Bakanı'na buradan soruyoruz: 2017'den beri istismar verilerini neden kamuoyuyla paylaşmıyorsunuz? Neden bu konuda gereğini yerine getirmeme konusunda bu kadar ısrarcısınız?" diye konuştu.

Sessiz kalanların suça ortak olduğunu söyleyen Başaran, "Bu ülkede istismar mağduru tek bir çocuk kalmayana kadar mücadele etmeye devam edelim" çağrısında bulundu. (AA)