İsmailağa Cemaati'ndeki çocuk istismarı Meclis gündeminde: Bakanlardan açıklama

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Ziya Gümüşel’in 6 yaşındaki kızını imam nikahıyla evlendirdiği, çocuğun yıllarca istismara maruz kaldığı, dosyanın ise kapatıldığı öğrenilmişti.

İstismar Meclis'te gündeme geldi. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş konuya tepki göstererek araştırma önerisine destek vereceklerini söyledi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, "İlgili vakıf 2014 yılında soruşturulup bırakılmış. Bu yönde bilgiler var. Devletin ceza davası ve idari yönden hareket etmesini bekliyoruz. Adalet Bakanı'na, İçişleri Bakanı'na düşen görevler var" dedi.

Özel, "Gruplar araştırma komisyonu kurulmasını öneriyorlar biz de öyle. Ama şunu bilelim Ensar Vakfı'nda yaşanan olaydan sonra da komisyon kuruldu. Bu komisyonun raporu parlamento gündemine geldi ancak yürütme görevini yerine getirmiyor. O rapor hakkında neler yapılmış konuşalım, yeni raporu öyle konuşalım" şeklinde konuştu.

'Bu konu siyasetin malzemesi olamayacak kadar önemli'

AKP Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin ise Özgür Özel'e yanıt vererek "Bu konu siyasetin malzemesi olamayacak kadar önemlidir. Biz sizden daha fazla çocukları koruyoruz' deniliyor burada. Bunu reddediyoruz. Asıl amaç çocukların hukukunu korumak olmalı" ifadesini kullandı.

'Vakıflar Genel Müdürlüğümüz inceleme başlattı'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Meclis'teki bu tavır gurur vericidir. İnsanlığımızın ortak değerlerinden taviz veremeyiz. Bu tür alçaklıkları masum gösteremeyiz. Gösterenlerin de karşısında olmalıyız. İlgili soruşturmaların vakıflar idaresi ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Küçük çocukları olan bir baba olarak olayı kınıyorum. En ağır cezayı almalarını diliyorum. Vakıflar Genel Müdürlüğümüz inceleme başlattı, hassasiyetle konuyu takip ediyoruz" diye konuştu.