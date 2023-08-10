İstinaf, Başak Demirtaş’a verilen hapis cezasını bozdu

Bölge İstinaf Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ve ona usulsüz rapor düzenlediği iddia dilen Doktor Rezan Buğday’a verilen hapis cezalarını usul ve yasaya aykırı bularak eksik soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle bozdu.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre; yurtdışı ziyaretlerinde bulunurken hasta olmadığı halde usulsüz biçimde rapor aldığı ve aile sağlığı merkezindeki görevli doktorun da muayene etmeden rapor verdiği iddiasıyla yargılanan ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 2 buçukar yıl hapis cezası verilen Demirtaş ve Buğday, karara karşı Bölge İstinaf Mahkemesi’ne itirazda bulundu.

'Eşimin siyasi kimliği nedeniyle yapılan saldırıların bana dair olan kısmını oluşturmaktadır'

Başak Demirtaş itirazında, “Raporu yazan doktorla yıllardır tanışıyoruz. 11 Aralık 2015 günü Toplum Sağlığı Merkezi’ne gittim. Bir gün sonra eşimle yurtdışına çıktım. Eşim Selahattin raporlarımı yurtdışındaki doktorlara da göstermemizin faydalı olacağını istediği için rapor aldım. 15 Aralık'ta yurtdışından döndüm. Okula rapor sunmam gerektiği için tekrar doktora gittim ve bana verilen rapordan bir suret vermelerini istedim. Onlar da rapor örneği tutulmadığını belirterek adıma yeniden rapor düzenlediler. Tarihine dikkat etmedim, bana yurtdışında olduğum 14 Aralık geriye dönük tarihli rapor düzenlemişler. Bu dava eşimin siyasi kimliği nedeniyle yapılan saldırıların bana dair olan kısmını oluşturmaktadır. Beraatımı istiyorum” dedi.

Raporu düzenleyen Doktor Rezan Buğday ise, Başak Demirtaş'la arkadaş olduklarını, kendisine 11 Aralık günü üst solunum enfeksiyonu tanısı koyup beş günlük istirahat raporu verdiğini ve akşam da evine giderek serum taktığını belirterek, “Bir hafta sonra Başak yanıma gelerek kendisine verdiğim raporu bulamadığını, bir örneğini verip veremeyeceğimi sordu. Ben de protokol defterine bakıp protokol sıra ve numarasıyla raporu tekrar yazmalarını sekretere söyledim. Raporun aslı 11 Aralık 2015 olmasına rağmen, Başak'a verilen raporda tarihin 14 Aralık olduğunu ben de sonradan öğrendim. Esas olan poliklinik defteridir, poliklinik defterinde Başak hanımın ne zaman geldiği ve kendisine ne zaman rapor verdiğim yazılıdır” diyerek suçlamaları kabul etmedi.

İstinaf başvuruyu kabul etti

İtirazı kabul eden İstinaf Mahkemesi Demirtaş ve Buğday hakkındaki mahkûmiyet kararını bozdu ve ayrıntılı bir araştırma yapıldıktan sonra yeniden karar verilmesi gerektiğini bildirdi. Mahkeme, Başak Demirtaş'ın Sur İlçesine bağlı Yeşilli Ortaokulunda Türkçe öğretmenliği yaparken 28 Eylül 2015 ile 19 Ocak 2016 arasında, 5 ila 45 gün arasında değişen 8 kez rapor aldığını belirtti.

Bu raporları düzenleyen Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli 13 doktor hakkında soruşturma izni verilmediğinden sadece Rezan Buğday ile Başak Demirtaş hakkında “Resmi belgede sahtecilik” suçundan dava açıldığına dikkat çekildi.

Rahatsızlığı bulunmadığı halde gerçeğe aykırı rapor aldığı ileri sürülen Başak Demirtaş'ın eşi Selahattin Demirtaş ile 12 Aralık 2015'te İstanbul Atatürk Havalimanından Frankfurt uçuşunu gerçekleştirdiği, 15 Aralık 2015'te Amsterdam-İstanbul seferi ile Atatürk havalimanına iniş yaptığı ifade edildi. İstinaf Mahkemesi sanığın 15 Aralık'ta Türkiye'ye giriş yapmış olmasına rağmen 14 Aralık tarihli doktor raporu aldığına, yurtdışında olduğu halde Türkiye'deymiş gibi adına rapor düzenlendiğine dikkat çekti.

Demirtaş'ın doktor tarafından görülmeden, fiziken muayene edilmeden adına poliklinik girişi yapıldıktan sonra protokol numarasıyla gerçeğe aykırı rapor düzenlendikten sonra eşiyle birlikte yurtdışına çıktığı, Türkiye'ye dönüş yapınca okul idaresince kendisinden mazeretli olduğuna dair rapor talep edilmesi üzerine Amsterdam'da bulunduğu gün ve saat içinde sanki Diyarbakır'daymış gibi kendi adına rapor düzenlettirip okul idaresine teslim ettiği için cezalandırıldığına dikkat çekildi.

Eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle karar bozuldu

İstinaf Mahkemesi bozma kararında, Toplum Sağlığı Merkezi’nde görevli doktor Rezan Buğday'ın düzenlediği 5 günlük istirahat raporunun düzenlendiği tarihin yazılı olduğu protokol defter kaydının ilgili tüm kurumlardan temin edilerek bilirkişi incelemesi yaptırıldıktan sonra dosyaya delil olarak eklenmesini istedi. Geriye dönük eski tarihli rapor alındığı iddiasına karşı Toplum Sağlığı Merkezindeki görevli sekreterin duruşmada ayrıntılı olarak ifadesinin alınması gerektiğini belirten istinaf, protokol poliklinik defter kaydının kim tarafından tutulduğunun belirlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Başak Demirtaş'a verilen 5 günlük istirahat raporuyla ilgili hastane ya da SGK sistemine bir giriş kaydının yapılıp yapılmadığının da araştırılmasını isteyen İstinaf Mahkemesi, reçete kaydının tespitiyle birlikte istirahat raporunun tam olarak hangi tarihte verildiğinin belirlenmesinden sonra sanıkların hukuki durumlarının buna göre yeniden tayin edilmesi istedi.

Eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle iki sanık hakkındaki mahkûmiyet kararının oy birliğiyle bozulmasını kararlaştırdı.