AYM'deki Demirtaş görüşmesine 'üye' engeli: Dosyaya hazırlanamamış

Anayasa Mahkemesi, 6 yıl 8 aydır cezaevinde olan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ikinci tutukluluğu ve bunun ardından gelen AİHM Büyük Dairesi’nin ihlal kararının uygulanmamasına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu gündemine aldı.

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre toplantı sırasında bir üyenin "Dosyaya hazırlanamadım" demesi üzerine görüşme ileri bir tarihe ertelendi. Bu üyenin AYM'de "iktidar lehine" karar veren üyelerden olduğu öğrenildi.

AYM teamüllerinde de bir üyenin dosyaya yeterince hazırlanmamasını gerekçe göstermesi, toplantının ertelenmesine neden olabiliyor. AYM Başkanı Zühtü Arslan da bu nedenle Demirtaş dosyasının görüşülmesini ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Mahkeme, önümüzdeki toplantıda eğer ihlal kararı verirse Demirtaş'ın tahliyesi gündeme gelecek.