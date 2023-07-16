İstinaf AKP’li meclis üyesine hapis cezasını onadı: Usulsüzlükten hüküm giydi

Hakkında verilen hapis cezası sabitlenen Enes Erçoban’ın belediye meclisi üyeliği de düşürüldü.

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Enes Erçoban hakkında, “Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” suçundan verilen ceza kesinleşti. 

Birgün'de yer alan habere göre ABB Belediye Meclisi Üyeliği düşürülen AKP’li Erçoban’a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası istinaf kararı ile sabitlendi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi AKP’li Enes Erçoban hakkında, belediye iştiraki BELKO’da görevliyken araç kiralama ihalesinde usulsüzlük yaptığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Mansur Yavaş döneminde tespit edilen usulsüzlük yargıya taşınmıştı.

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