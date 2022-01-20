'İstifayı en tepeden teyit ettirdim' demişti: İstifasını veren isme ilişkin önemli iddia

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu işaret ettiği bir kurumda istifa yaşandığını belirtmiş, kurum ismini açıklamamıştı.

"Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti. Bunu önce dedikodu olarak duydum. Sonra en “Tepe”deki kaynaklardan teyit ettirdim. Ancak henüz işleme koyulmadığı için kurum adını vermiyorum" diyen Altaylı'nın işaret ettiği isme ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Milli Gazete'ye ait MG TV'deki Manşet Masası programında Fatih Altaylı'nın "istifasını hazırladı" dediği ismin Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu olduğu öne sürüldü.

Ercan Özcan programda Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasını Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye verdiğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: "Nebati'nin Kavcıoğlu'nun istifasını çekmecesine attığı ve şimdilik istifanın dondurulduğu söyleniyor."