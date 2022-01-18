'Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti, en tepeden teyit ettirdim

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanlığına bağlı olduğunu işaret ettiği bir kurumda istifa yaşandığını belirtti, kurum ismini açıklamadı.

Altaylı, "Tabii siz benim 'İstifa' diye yazıp durmama aldanmayın. Benimkisi ağız alışkanlığı. Yoksa istifa ne mümkün. Olsa olsa Görevden af talebidir" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde çok ama çok önemli bir istifa gerçekleşti.

Türkiye’de son zamanlarda çokça gündeme gelen, hatta zaman zaman çok da eleştirilen bir kurum vardır.

Bu kurumun başında da sürekli hedef olan bir isim.

Yeni yılın ilk günlerinde bu kurumun başındaki bu isim bağlı olduğu üst makama istifasını verdi.

Üst makam da zaten istenilen bu istifayı aldı ve cebine koydu.

Ne zaman açıklanır, nasıl açıklanır bilmiyorum.

Ama bu istifa gerçek.

Bunu önce dedikodu olarak duydum.

Sonra en “Tepe”deki kaynaklardan teyit ettirdim.

Ancak henüz işleme koyulmadığı için kurum adını vermiyorum.

Bu istifanın kurumun bu ay göstereceği performansın bağlı olduğu kişi tarafından beğenilip beğenilmemesine bağlı olarak işleme koyulacağını veya koyulmayacağını zannediyorum.

Tabii siz benim “İstifa” diye yazıp durmama aldanmayın.

Benimkisi ağız alışkanlığı.

Yoksa istifa ne mümkün.

Olsa olsa “Görevden af talebidir.”