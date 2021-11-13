İstifası kabul edilmeyen AKP'li vekil: Tehdit ediliyorum

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, kentin yerel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.

Geçen aylarda AKP’den istifa ettiğini ancak daha sonra vazgeçirildiğini söyleyen Fakıbaba, “AKP ile doku uyuşmazlığı olanlar var. 2014’den sonra Şanlıurfa’nın kimyası değişti” dedi.

Açıklamalarının ardından bugün sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan Ahmet Eşref Fakıbaba, tehdit edildiğini açıkladı.

Fakıbaba, “Dün akşam katıldığım TV programında yaptığım açıklamalardan sonra rahatsız olanların tehdit ve baskılarına asla boyun eğecek bir insan değilim. Suç duyurusunda bulundum ve konunun takipçisi olacağım. Haksızlığa karşı durmaktan ve adaleti savunmaktan asla geri durmayacağım” ifadelerini kullandı.