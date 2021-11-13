AKP'li vekil Saray'ı anlattı: Saray'da çalışıp aç sabah edenleri biliyorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda süren 2022 Yılı Bütçe Teklifi görüşmelerinde önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gündeme geldi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bütçe görüşmelerinde konuşan AKP Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda çalışanların çoğunlukla “aç kaldıklarını” söyledi.

Aydemir, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Burada emek veren kadroları ben biliyorum. Saray kavramı kullanılıyor, çalışma şartlarına gidin bakın. Samimi söylüyorum, o kafanızda oluşturduğunuz o saray gibi kâşane yok oralarda. Birçoğu sabahlara kadar çalışıyorlar ve inanın ki benim bildiğim ‘saray’ dediğiniz Külliye’de çalışıp da aç sabah edenleri ben biliyorum.”