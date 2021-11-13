Öğretmene saldıran sarıklı öğrenciye hapis cezası: Tarikatlardan tehditler aldık

Aydın İmam Hatip Lisesi'nde sarıklı-şalvarlı derse giren öğrencilerin kendilerini uyaran öğretmen Ebru Saraç'ın üstüne yürüyüp hakaret etmesine ilişkin dava görüldü.

Eğitim-İş Aydın Şube Başkanı Şaban Özdemir, soL'a yaptığı açıklamada, mahkemenin, sarıklı öğrenci M.K. hakkında, öğretmeni tehdit ettiği ve öğretmenlerin de sınıfta kılık kıyafete karışma hakkı olduğuna hükmedip 6 ay hapis cezası verdiğini aktardı.

Özdemir, cezanın iyi hal nedeniyle 5 aya indirilip ertelendiğini kaydetti.

Mahkeme kararıyla öğretmene karşı öğrencilere destek olan okulun idari kadrosunun maaşının kesildiğini belirten Özdemir, müdür yardımcısına da sosyal medya paylaşımları nedeniyle kınama cezası geldiğini söyledi.

Özdemir, olaya dönük dava açmalarının ardından öğrencilerin ve tarikatların sosyal medyadan kendilerini tehdit ettiğini ve CİMER'e şikayette bulunduklarını belirtti.

Tarikatların öğretmen Ebru Saraç'ı hedef alan paylaşımları

Özdemir, "Cumhuriyetçi eğitim için gerekenin yapılması gerekiyordu, biz de yaptık. Öğrencilerden, tarikatlardan tehditler aldık, ama hiçbir şey bizi yolumuzdan döndürmedi. Mahkeme kararıyla gereği yerine getirildi. Biz bu süreçte dik duruşumuzu koruduk. Cumhuriyet düşmanları ile uzlaşma olmaz. Hesaplaşma olur. O hesap günü de gelecek elbette" diye konuştu.

Ne olmuştu?

Aydın İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan kadın öğretmen Ebru Saraç, 15 Kasım günü, hafta sonları diğer öğrenciler gibi müfredat derslerini okulda gören açık imam hatip lisesi 9-C sınıfı öğrencilerinin, Arapça dersine girmişti. Sınıftaki öğrencilerden 3'ünün şalvarlı-sarıklı sınıfta oturduğunu gören öğretmen, “Ortaöğretim Yönetmeliği'ne” göre, sarıklarını çıkarmalarını istemişti. Öğrencilerden M.H.K, “Sen benim sarığımı çıkaramazsın. Kadın başına konuşma, zaten saçını başını açıp gelmişin, kadın-madın demem döverim” diyerek, öğretmenin üzerine yürümüştü.