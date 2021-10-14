İstifalar sonrası Gazete Duvar'dan açıklama

Gazete Duvar, genel yayın yönetmeni Ali Duran Topuz ve Duvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel'in istifaları sonrası bir açıklama yayımladı.

And Yayıncılık adına Vedat Zencir tarafından yapılan açıklamada "Ne oluyor? Duvar kapanacak mı? Satılacak mı? Genel Yayın Yönetmeni neden görevden ayrıldı? Bundan sonra ne olacak? Duvar okurları ve çalışanlarından dün akşamdan bu yana böyle birçok soru geliyor" denilerek şu ifadelere yer verildi:

"Gazete Duvar beş yıl önce yayın hayatına başladığında, bugün geldiğimiz noktaya gelebileceğimize bizden başka kimse inanmıyordu. Gazete Duvar’ın bugünkü başarısı iyi gazeteciliğe duyulan inancın ve muazzam bir kolektif emeğin ürünü. Geride bıraktığımız son derece verimli beş yıl için başta Ali Topuz olmak üzere gazetenin tüm yazar ve çalışanlarının büyük rolü ve katkısı vardır.

Kurumlar zaman zaman değişim geçirerek yeni adımlar atmalıdır. Bu, geçmişi reddetmeyi değil, tersine, onu daha da ileri taşımayı amaçlamalıdır. Bu çaba, bazen yönetim ve organizasyon bakımından yeni kararlar alınmasını gerekli kılar.

Duvar’ın gerçekleri başarıyla ortaya koyan, bu nedenle de ona ciddi bir imaj ve değer kazandıran gazetecilik anlayışından taviz verilmesi, editoryal bağımsızlıktan vazgeçilmesi asla söz konusu değildir. Duvar tüm çalışanlarının ve okurlarının ümidi ve geleceğidir. Hepsinin emeğiyle ve özverisiyle bu günlere gelmiştir. Onun için de herkesin özenle koruması gereken bir kurumdur.

En baştan itibaren iyi gazeteciliğin kişilere değil ilkelere bağlılık temelinde mümkün olduğunu ve iyi gazetecilik ilkelerinin kurumsallaşması gerektiğini ısrarla savunduk. Gazete Duvar aynı iddiayı bugün de sürdürüyor. Okurlarımızın şimdiye kadar gösterdikleri ilgiye minnettarız ve gazetecilik adına daha iyisini yapma azmi içindeyiz. Kısa süre içinde Duvar kendisini yeni atılımlara hazırlayacak, ülkemizin ağır koşulları altında boğulmaya çalışılan gazetecilik mesleğinin güvenilir kalesi olmaya devam edecektir."

Topuz ve Çamlıbel'in istifalarının ardından gazetenin yazarları Bahadır Özgür, Şenay Aydemir, Hakkı Özdal ve Ayşe Çavdar da ayrıldıklarını açıklamıştı.