Duvar'dan iki ayrılık

Gazete Duvar'ın Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrıldığını duyuran Gazeteci Ali Duran Topuz, "Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Gazete Duvar ile bir bağı kalmadığını açıklayan Topuz, şöyle yazdı:

"Her şeyin bir başı vardır bir de sonu. GazeteDuvar ile bir bağım kalmamıştır. Mesai arkadaşlarıma, yazarlara, okurlara binlerce teşekkürler. Eleştiren, kızan, öven herkese de şükran. Hakkınızı helal edin. Bir kişiye hakkım helal değil. O kendisini gösterecek zaten."

Ali Duran Topuz’un ardından Duvar English Genel Yayın Yönetmeni Cansu Çamlıbel de görevinden ayrıldığını duyurdu.

Çamlıbel "Ali'nin davetiyle katıldığım GazeteDuvar ailesinde o olmadığı takdirde benim de olmam söz konusu olamaz. İyi gazeteciliğe inanan ve destek veren herkesle nasılsa yine yeniden buluşuruz. Bu kadar kıymetli bir çabaya bu şekilde veda ediyor olmak kalbimizi kırdı elbet" diye yazdı.